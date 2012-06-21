Україну з офіційним візитом відвідав Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. У межах візиту відбулося шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною під співголовуванням Петра Порошенка та Реджепа Таїпа Ердогана. Сторони обговорили шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії за всіма стратегічними напрямами, а також питання міжнародного миру й регіональної безпеки, повідомляє департамент прес-служби АП. За підсумками засідання Стратегічної ради було підписано низку двосторонніх документів.
Як повідомляє УНІАН, під час офіційної зустрічі поважного гостя Петро Порошенко та його дружина Марина зустрічали Ердогана та його дружину Еміне на ґанку Адміністрації Президента. Оркестр почесної варти Президента зіграв державні гімни двох країн. «Вітаю воїнів», — звернувся українською мовою до почесної варти Президент Туреччини.
Після двосторонніх переговорів Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган дали спільну прес-конференцію для журналістів.