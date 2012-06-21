Реалізація п’ятирічного плану з’єднання обласних центрів України якісними автомобільними дорогами залишається серед пріоритетів роботи уряду, одним з перших проектів цього плану стане оновлення дороги Київ — Чернігів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час перебування в обласному центрі. Глава уряду відвідав область саме для перевірки якості доріг, які будують у регіоні.
Володимир Гройсман наголосив, що ремонтують дороги у всій країні, і понад половину запланованих робіт уже виконано. Оновлюють траси не тільки державного й міжнародного значення, а й місцеві, на які цього року спрямовано 11,5 мільярда гривень з державного бюджету.
«Плануємо восени підписати угоду з міжнародними фінансовими організаціями на 160 мільйонів євро, які буде спрямовано на повну реконструкцію дороги Київ — Чернігів. Роботи розпочнуться навесні, — повідомив Прем’єр-міністр. — Наголошую: побудувати дорогу важливо. Але потрібно також дотримуватися норм безпеки руху: розмітка, острівці безпеки, засоби контролю швидкісного режиму».
Цього року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, запланований обсяг дорожніх робіт становить близько 4 тисяч кілометрів. Це найбільший показник за останнє десятиліття. Обсяг запланованого фінансування — приблизно 47 мільярдів гривень, що також перевищує показники минулих періодів. 2018 року уряд започаткував ініціативу 500—500—1000, яка передбачає будівництво острівців безпеки, безпечних переходів і руху по колу, що має сприяти загальній безпеці на дорогах. Окремо триває перевірка транспортних засобів щодо дотримання норм навантаження й технічного стану.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»