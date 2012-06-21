Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін провів зустріч зі співголовою Міждержавної спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, міністром екології Держави Ізраїль, міністром у справах Єрусалима Зеєвом Елькіним. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. Під час переговорів було відзначено високий рівень політичного діалогу між Україною та Ізраїлем і тісну координацію двох країн на міжнародній арені. Сторони відзначили зростання торговельно-економічної співпраці та обговорили практичні кроки з пришвидшення підписання угоди про вільну торгівлю. Зеєв Елькін подякував українській владі за ефективні дії, які дають змогу ізраїльтянам відвідувати єврейські святині в Умані. «Ще раз хочу подякувати за ті зусилля, які робить Україна для забезпечення порядку та захисту такої величезної кількості туристів з Ізраїлю. Я знаю, що це непросто», — зазначив він.
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