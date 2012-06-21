Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

Було висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у виконанні Росією безпекових положень мінських домовленостей.

Абсолютні пріоритети — консолідація режиму сталого та всеосяжного припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ.

Наголошено, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання і погодитися на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Петро Порошенко й Курт Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року і важливість завершення цього процесу.

Було привернуто увагу до ухвалення закону України про реінтеграцію окупованих територій як елементу спільної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони наголосили на пріоритетності мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі.

Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер обговорив також із  секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром  Турчиновим.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»