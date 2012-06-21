За добу, що минула, у столиці на коронавірус захворіли 97 осіб. З них 10 – медики.
Про це під час брифінгу 22 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Захворіли 34 жінки віком 33-83 роки і 7 дівчат віком до 17 років та 52 чоловіка 18-85 років та 4 хлопця віком до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Загалом у столиці вже 989 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
З тих, хто захворів за минулу добу, 1 монах Києво-Печерської лаври та 12 монахів Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря. В останньому нині проводять дезінфекцію всіх приміщень. Також, за словами очільника столиці, цей монастир закрили на карантин.
Столичні служби продовжують інспектувати гуртожитки, підпорядковані місту, і, в разі потреби, також проводять там дезінфекцію.
За минулу добу від коронавірусу одужало шестеро киян, загалом від початку карантину — 39 людей.
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«Урядового кур’єра»