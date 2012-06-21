Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ обговорив Першу доповідь Єврокомісії у рамках запобіжного механізму щодо безвізового режиму для третіх країн. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив представник України при ЄС Микола Точицький. Основний висновок комітету — всі країни, зокрема й Україна, продовжують дотримуватись критеріїв візової лібералізації, а також залишаються відданими подальшій імплементації усіх взятих на себе зобов’язань.
Як повідомив дипломат, у доповіді відзначено позитивні результати імплементації угод про реадмісію з усіма безвізовими країнами, щодо яких Єврокомісія здійснює моніторинг у рамках запобіжного механізму. «Звичайно, є низка рекомендацій, які ми враховуватимемо у ході подальших реформ. Важливий акцент має бути зроблено на розширенні інформаційної кампанії щодо дотримання правил дії безвізового режиму», — написав Микола Точицький.
Згідно з нормами нового запобіжного механізму ЄС може призупинити безвізовий режим з третіми країнами, якщо на території держав Шенгенської зони істотно зросте кількість необґрунтованих запитів на надання притулку від громадян певної країни або якщо громадяни третьої країни порушуватимуть правила перебування на території ЄС, передбачені безвізом. Окрім того, Єврокомісія залишає за собою право призупинити безвізовий режим, якщо країна, з якою його запроваджено, загальмує хід демократичних реформ, зокрема боротьбу з корупцією.
Як повідомлялося, протягом останніх місяців Брюссель зробив кілька гострих заяв на адресу української влади, яка, на думку європейських інституцій, неналежним чином впроваджує антикорупційну реформу. Так, голова представництва ЄС у Києві Г’ю Мінгареллі закликав Київ терміново створити Антикорупційний суд.