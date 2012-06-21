Українська делегація готує звернення до Парламентської асамблеї НАТО щодо присутності сербських найманців на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації у ПА НАТО народний депутат Ірина Фріз. «Упевнена, що необхідно поінформувати всі міжнародні інституції про ганебну участь сербських найманців на боці маріонеток Кремля проти нашої держави», — написала вона. Ірина Фріз сподівається, що міжнародна спільнота засудить дії сербських найманців, а сербська влада до вже відкритих 45 проваджень проти сербських найманців, які воюють на Донбасі, додасть «і цих «прихильників «руского міра».
Як повідомив учора прес-центр штабу АТО, на донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів. За інформацією СБУ, лише на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР», від початку конфлікту воювали понад 300 громадян Сербії. Посол України в Сербії неодноразово заявляв, що Белград не реагує на ці факти. Натомість прокуратура Сербії заявила, що з кінця 2014 року порушила 45 справ проти найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, зокрема на Донбасі.