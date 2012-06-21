Кількість хворих на коронавірус у Києві минулої доби зросла ще на 29 випадків. Тож загальна кість людей із підтвердженим діагнозом на COVID-19 нині – 161. На жаль, одна людина померла. Це чоловік у віці 70 років. Про це на брифінгу 2 квітня повідомив Київський міський голова голова Віталій Кличко.
За його словами, серед захворілих 19 чоловіків віком від 22 до 70 років і 10 жінок віком від 36 до 62 років. 18 пацієнтів госпіталізовано, з них до клінічної лікарні №5 – 4 людини, до клінічної лікарні №7 – 9 осіб, ще трьох пацієнтів – до Олександрівської лікарні та двох – до лікарні №3. 11 хворих лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.
Віталій Кличко також повідомив, що 12 пацієнтів, більшість яких лікувалися в Олександрівській лікарні, одужали і їх виписано додому.
Станом на 2 квітня, у столиці експрес-тестами перевірено майже 2,2 тисячі осіб. Лабораторно оброблено 1,2 тисячі зразків, триває перевірка ще 404.
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«Урядового кур’єра»