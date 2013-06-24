Міністерство розвитку громад та територій спільно з громадами та регіонами впроваджують практику зупинки автомобільного руху під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 09:00. Першими до ініціативи доєднались Київ та Київщина.

Щоб вшанувати Героїв, які віддали життя за Україну, в містах та селах Київської області вже зупиняють рух центральними вулицями населених пунктів, а у столиці — таке розпорядження зʼявиться найближчим часом. На Хрещатику рух транспорту зупинятиме патрульна поліція.

«Хвилина мовчання — це не формальність, а наш щоденний обов’язок. Це символ вдячності й пам’яті про тих, хто віддав своє життя за Україну. Те, що Київ і громади Київщини зупинятимуть рух на центральних вулицях, робить цей ритуал видимим для всіх. Ми закликаємо інші регіони наслідувати цей приклад. Єдність у таких жестах — це теж наша сила», — наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше Мінрозвитку спільно з ГО «Вшануй» презентували Дорожню карту впровадження хвилини мовчання. Це короткий, але деталізований посібник для органів місцевого самоврядування. У ньому зібрані покрокові інструкції щодо організації хвилини мовчання, законодавче обґрунтування, приклади комунікації з громадянами та медіа, а також готові рішення для різних ситуацій — від алгоритмів зупинки транспорту до аудіо- та відеосупроводу.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій