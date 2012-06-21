У щорічному економічному рейтингу Київ посів 124 місце, увійшовши в десятку найдешевших великих міст разом із Мумбаї, Бангалором, Карачі, Нью-Делі та Бухарестом.
А от найдорожчим європейським містом став Цюріх. Такі дані опубліковані в щорічному рейтингу Worldwide Cost of Living Report 2017 від видання The Economist.
Найдорожчим містом світу став Сінгапур, посівши перше місце у рейтингу.
Цюріх у загальному рейтингу посів третю позицію, а Нью-Йорк став єдиним північноамериканський містом в першій десятці.
Столиця України цього року опустилася з 118 до 124 місця.
При створенні рейтингу, крім іншого, враховувалося 400 позицій, зокрема й різноманітні послуги та вартість товарів.