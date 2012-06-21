Столиця відзначить 28-му річницю підняття українського національного прапора на флагштоці біля будинку Київської міської ради на Хрещатику.
24 липня 1990 року у Києві, ще за 13 місяців до проголошення незалежності України, на щоглі біля Київради підняли синьо-жовтий прапор. Ця подія відіграла величезну роль у створенні незалежної української держави. Таке сміливе та доленосне для всієї країни рішення ухвалили депутати Київради XXI скликання. Нині реліквія зберігається у Національному музеї історії України.
24 липня 2018 року о 12.00 у Колонній залі Київської міської ради відбудеться урочистий захід із нагоди Дня українського національного прапора. Урочистості триватимуть за участю керівництва Київської міської ради, її виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації, депутатів й учасників історичної події 24 липня 1990 року.