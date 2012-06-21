Новини сьогодні для киян — невтішні. Кількість жителів столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, зросла на 91 людину. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Київський міський голова Києва Віталій Кличко.
Серед тих, що захворіли: 55 жінок віком від 18 до 83 років і чотири дівчинки — від 4 до 13 років. 28 чоловіків від 18 до 85 років і чотири хлопчики віком від 3 до 7 років. Захворіли, зокрема, і п’ятеро медиків. До лікарень столиці госпіталізовано десятьох людей. Інші перебувають на самоізоляції та під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 68 людей. Померли четверо хворих.
Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксували в Шевченківському районі — 24. Солом’янському та Святошинському — по 12. У Дніпровському районі — 10 випадків.
На сьогодні в Києві вже 3671 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус здолали 1053 жителя Києва.
«Вірус не відступив. Будьте обережними, не нехтуйте правилами безпеки!» — вкотре закликав киян Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»