Станом на 6 квітня в столиці 267 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірусу. За минулу добу їхня кількість зросла на 22 осіб: 5 жінок віком від 29 до 71 року, 16 чоловіків від 24 до 82 років та одна восьмирічна дитина (хлопчик). Про це на брифінгу повідомив столичний голова Віталій Кличко.
Серед тих, хто захворів, – 2 медиків та 4 випадки – у Києво-Печерській Лаврі. 9 пацієнтів госпіталізовано до столичних лікарень, 13 лікуються вдома на сомоізоляції під контролем медиків.
Експрес-тестами охоплено майже 2,6 тисячі осіб, лабораторні дослідження проведені для понад 2,1 тисячі пацієнтів з підозрою на коронавірус. У процесі дослідження на підтвердження або спростування діагнозу – ще 97 зразків.
За словами Віталія Кличка, із загальної кількості у 5 тисяч ПЛР-тестів, які на сьогодні провели Україні, 40% були зроблені в столиці.
Він також повідомив, що нині в Києві працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей та роблять відбір зразків для проведення досліджень. Лікарі зробили вже 267 відборів таких зразків, з них за 37 дослідженням COVID-19 підтвердився.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»