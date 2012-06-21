У Києві 70% тепломереж вже вичерпали свій 25-річний ресурс експлуатації та потребують заміни. Про це повідомляє прес-служба Київенерго.
У компаніїї зазначили, що з початку цього опалювального сезону вони виявили та усунули 2584 пошкоджень.
«Щодоби на столичних мережах компанія виявляє і ліквідовує загалом 50 пошкоджень», — йдеться у повідомленні.
У Київенерго також стверджують, що відновили благоустрій на 1605 ділянках. Ще 1692 контрольні картки аварійних ділянок зараз знаходяться в роботі у комунальних підприємств «Київавтодор» та «Київзеленобуд».
«У зв'язку з підвищеною аварійністю мереж гостро стоїть питання своєчасного відновлення благоустрою аварійних ділянок», — заявляють у компанії.
Терміни ж благоустрою цих ділянок, мовляв, залежать від погодних умов.