Нині працівники бригад швидкої допомоги по всій Україні обурені тим, що їхню важку працю та ризик, на який вони себе наражають щодня, не було оцінено відповідно. Адже на момент денного брифінгу Київського міського голови Віталія Кличка уряд ще не вніс їх до переліку категорій лікарів, яким буде здійснені доплати (до слова, до кінця дня це буде зроблено).
«Що ж до Києва, підкреслюю, столичні медики, які працюють на швидких, обов’язково отримають такі доплати», – наголосив Віталій Кличко. І нагадав, що після перерозподілу бюджету, на доплати усім столичним лікарям було додатково спрямовано 894 мільйона гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»