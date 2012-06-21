Сучасні польські трамваї PESA, які наприкінці грудня отримав Київ, вже почали розмальовувати портретами видатних українців та киян. Про це повідомляться на сайті КМДА.
Зокрема на трамваях намалюють портрети Анни Київської, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецького, Казимира Малевича, Івана Фундуклея, Марії Заньковецької, Олександра Вертинського та інших.
Окрім того, у кожному трамваї буде встановлено відеоекран, на якому демонструватимуть короткий відеоролик про ту чи іншу видатну особистість.
Першими на маршрут вийдуть "Анна Київська" та "Ярослав Мудрий".
Польські трамваї PESA курсують на Борщагівській лінії. Однак, за словами мера Києва Кличка, їх планують пустити ї в інших районах. Зокрема, для реалізації цього у 2018 році передбачена реконструкція трамвайної лінії на Подолі, на Лівому березі, реконструкція трамвайних переїздів.