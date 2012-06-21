Учора король Бельгії Філіп відзначив 60-річний ювілей. Заздалегідь планувалося, що святкування виллється у пишні урочистості. Проте пандемія коронавірусу, яка накрила всю Європу, внесла корективи навіть у королівські плани, тому день народження Філіп відзначив у вузькому сімейному колі, в Королівському палаці-резиденції, який розташований у районі Лакен, що на півночі Брюсселя.

До палацу Лакен прилягає величезний парк протяжністю у кілька кілометрів, який відомий на весь світ своїми оранжереями. Сама будівля оранжерей у вигляді велетенського купола є шедевром архітектури. Їхня загальна площа становить 2,5 гектара. У стінах оранжерей зібрано унікальну колекцію тропічних і субтропічних рослин. Парк та оранжерея палацу Лакен є приватною власністю королівської родини і відкриваються для відвідувачів лише протягом двох тижнів на рік на початку травня, коли там найпишніше квітне уся рослинність. Саме у цьому чудовому місці наступного місяця Філіп планував влаштувати розкішну садову вечірку, до участі у якій був запрошений не лише бельгійський бомонд, а й 100 звичайних громадян різного віку, які святкують свій день народження в один день з кролем. І хоча про тривалість карантину у Бельгії офіційно ще не оголошено, проте садову королівську вечірку у парку Лакен вже скасували.

Філіп, який перебуває на троні з 2013 року, став першим королівським нащадком, який отримав освіту у звичайній школі, а не під керівництвом домашніх вчителів і гувернерів. Він продовжив навчання у Королівській військовій академії, що у Брюсселі, і після недовгої кар’єри у збройних силах Бельгії продовжив освіту в Оксфордському університеті Великої Британії, а потім – у Стенфордському університеті в США, де здобув ступінь магістра політології. Філіп має посвідчення пілота гелікоптера і на його рахунку близько 30 вильотів. Він цікавиться технікою, особливо авіабудуванням. У короля Філіпа та його дружини, королеви Матильди четверо дітей: принцеса Елізабет – 18 років, принц Габріель – 16 років, принц Еммануель – 14 років і принцеса Елеонора – 12 років.

Цікавим фактом у біографії Філіпа є його приїзд до Києва у 1990 році, де у ті дні відбувалася студентська «Революція на граніті». Видатний громадський діяч і меценат Богдан Гаврилишин у своїй книзі спогадів «Залишаюся українцем» писав: «У період студентського страйку відбулася дуже цікава подія. Принц Філіп Бельгійський, законний спадкоємець бельгійського трону, якому на той час виповнилося 30 років, готувався до своєї майбутньої ролі короля за наставництва Гастона Дерінга, одного з бельгійських «мудреців». Гастон Дерінг, мій добрий друг, зателефонував мені як раз у момент, коли мало початися голодування. Він запитав, чи погоджусь я подбати про принца, який може на кілька днів приїхати до України інкогніто, під вигаданим ім’ям, щоб пізнати зовсім відмінну від його батьківщини країну. Він сказав, що принц багато знає про життя у палаці, але йому необхідно побачити реальне життя з зовсім іншого боку. Я погодився, забронював номер для принца в готелі «Національний», який на той час ще належав ЦК КПУ. Він зайшов до моєї кімнати з рюкзаком, виглядав бадьорим та готовим до нового досвіду».

За словами Богдана Гаврилишина, він познайомив принца зі звичайною українською родиною, де він жив протягом кількох днів і щоденно їздив у метро на Майдан Незалежності, де проводив цілі дні зі страйкуючими студентами, «розпитуючи їх, отримуючи короткі уроки з історії України, її сучасного становища та прагнень її народу». Пізніше принц Філіп розповідав про своє перебування в Києві «з нотками ностальгії як про один із найцікавіших досвідів у своєму житті». «Він попросив мене переслати йому якісь друковані матеріали про студентське голодування для того, щоб він міг описати його у своїх спогадах», – писав Богдан Гаврилишин.

Своїми спогадами про візит до Києва король Філіп ділився і президентом Порошенком, коли він відвідував Брюссель у 2017 році. А у вересні минулого року інформаційні агентства облетіло фото, на якому король Філіп веде до школи свою наймолодшу дочку Елеонору, яка вдягнена у вишиванку. Таку світлину на своїй сторінці у Фейсбук розмітило Посольство України у Бельгії. «Молодша донька короля Бельгії прийшла до школи у вишиванці», – зазначалося у дописі. До речі, принцеса Елеонора також залишилася без святкової вечірки через коронавірус, бо вона святкувала свій 12-й день народження лише на один день пізніше, ніж її батько.

Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»