Новину про негідну поведінку посадовця ввечері 26 квітня стосовно представників правоохоронних органів столиці вчора було оприлюднено ЗМІ. Володимир Солончак накинувся на патрульних за зауваження, після чого одного правоохоронця шпиталізували.
«Я не дозволю дискредитувати міську владу. І передовсім тим, хто її представляє. І прошу пробачення у правоохоронців та киян за таку негідну поведінку заступника голови КМДА», — зазначив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу 27 квітня.
Він укотре наголосив, що нікого покривати не буде. І, на його переконання, Володимир Солончак повинен відповідати за свої вчинки за законом як і кожен громадянин України.
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«Урядового кур’єра»