Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу прокоментував ситуацію, яка склалася в столичному пологовому будинку №4, де лікарі не отримали у повному обсязі виплати за останні два місці. За його словами, цей медичний заклад не було автономізовано. Але було внесено зміни до урядової постанови і було дозволено, зокрема, цій медичній установі укласти такий договір, аби отримувати кошти за лікування пацієнтів.
«Найближчим часом договір буде укладено і фінансування почне надходити», — запевнив міністр.
Максим Степанов також нагадав, що призупинено норму, яка вимагає проходження медичних оглядів за професійними ознаками, аби знизити ризик інфікування. Тому наразі медогляд проходити не потрібно.
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«Урядового кур’єра»