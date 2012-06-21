Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим буде відключено водопостачання за такими адресами:
20 лютого з 10.00 до 01.00 21 лютого – вул. Деміївська, 14, 16 (житлові будинки).
20 лютого з 21:00 до 07:00 21 лютого – вул. Гусовського,2, 9, 11/11, 15, 16/13, 10/8 (житлові будинки), 2-А (дитячий садок); Печерський узвіз, 3, 5, 6, 8, 13, 10, 22-а (житлові будинки), 13-А (школа); вул. Рибальська, 4, 7, 8, 10, 11, 11/11, 13, 18 (житлові будинки), 14-16 (пожежна частина); вул. Панаса Мирного, 7, 7-А, 8/10, 20 (житлові будинки); вул. Різницька,11-Б; вул. Мечникова, 16-А; пров. Телеграфний, 2 (житлові будинки).
20 лютого з 20:00 до 08:00 21 лютого – вул. Драгоманова, 18, 20, 20-А, 22 (житлові будинки), 20 (бойлер); вул. А. Ахматової, 9/18, 11, 13-А, 13-Б (житлові будинки), 11-А ( дитячий садок).
21 лютого з 00:05 до 04:00 22 лютого – вул. Стеценка, 1, 2, 3, 4 (житлові будинки).
22 лютого з 09:30 до 19:00 – просп. Академіка Глушкова, 5 (автовокзал «Південний»).
23 лютого з 09:00 до 11:30 24 лютого – вул. Почайнинська, 11, 12, 12-Б, 16, 18, 20, 17, 19, 15/24, -9/13; вул. Г. Сковороди, 17-В, 17-Б; вул. Спаська, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 21, 16-Б (житлові будинки); вул. Волоська, 16 (школа).