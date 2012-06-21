Величезний дідух на Різдво зустрів рівнян на центральному майдані міста. Його встановили представники обласної організації Українського товариства пам’яток історії та культури.
Загальна висота дідуха від бруківки до вершечка зірки-хреста становить 4,3 метра. Він також відповідає всім сакральним вимогам: стоїть на трьох ногах, які творять конусну форму, та має чотири канонічних рівні. Вінчає дідух дванадцятикутна зірка — символ Творця. До створення величного Дідуха доклалися багато членів товариства, особливо жінки, які займаються відтворенням давніх українських ремесел: ткацтва, вишивання, виготовлення оберегів.
Цей різдвяний оберіг зустрічатиме нас на майдані Незалежності до завершення циклу новорічно-різдвяних свят, тобто до 21 січня 2020 року.