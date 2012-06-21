Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, 23 жовтня у Києві вперше цієї осені на метеостанції ЦГО температура повітря опустилась до -1,9 ºС, а це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 21 квітня упродовж 184 днів.
Кліматологи інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. — лише 144 дні, а найдовші — 223 дні у 2008 та 2013 роках.
Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, до її офіційного початку ще далеко, адже справжня зима розпочнеться, коли середньодобова температура повітря перейде через позначку 0°С у бік зниження. За середніми кліматичними термінами це має відбутись не раніше 26 листопада.