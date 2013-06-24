Коли йдеться про якість медичного обслуговування та високий рівень професіоналізму, назва «Оксфорд Медікал» завжди входить до переліку лідерів у сфері медичного обслуговування в Україні. За понад 18 років своєї діяльності клініка має найкращих лікарів-професіоналів та мільйони відгуків від задоволених пацієнтів, впроваджувала в Україні новітні технології та надалі стрімко розвивається. Усе це для того, щоби запропонувати кожному українцю в різних куточках країни якісну медичну допомогу за світовими стандартами.

Понад 18 років турботи про пацієнтів

Перша клініка Оксфорд Медікал з’явилася у 2005 році в м. Херсон. З того часу вона не припиняла свою роботу та надає медичні послуги до сьогодні. Нині національна мережа налічує 43 комфортні сучасні медичні центри для дітей та дорослих по всій Україні, 13 з них знаходяться у Києві та Ірпені. У клініці працюють понад 1000 лікарів професійних та досвідчених фахівців, які надають ефективне лікування за міжнародним протоколом, постійно беруть участь у міжнародних конференціях та мають досвід роботи в західних клініках. Медичну допомогу пацієнтам надають більш ніж за 30 напрямами.

Незмінні стандарти якості

Однією з ключових особливостей «Оксфорд Медікал» є незмінні стандарти якості. Незалежно від того, які нові технології або методи лікування з’являються, клініка завжди дотримується всіх протоколів безпеки. Кожен співробітник клініки, від лікарів до адміністративного персоналу, проходить строгий відбір і підвищення кваліфікації, що гарантує для пацієнтів надійність та якість отриманих послуг.

Які медичні послуги надають клініки «Оксфорд Медікал»?

1. Поліклініка

Поліклініки для дорослих та дітей Оксфорд Медікал по всій Україні надають медичні послуги із:

• сімейної медицини;

• гінекології та урології;

• проктології;

• неврології;

• кардіології;

• гастроентерології;

• отоларингології;

• судинної хірургії,

• травматології та ортопедії,

• офтальмології,

• педіатрії,

• алергології,

• дерматології.

Тут можна отримати консультацію висококваліфікованих лікарів різних спеціальностей, пройти повну комплексну діагностику: КТ, цифровий рентген, УЗД, аналізи, вакцинацію.

2. Хірургія

Це справжня гордість клініки «Оксфорд Медікал», адже тут пропонують одну з найкращих хірургічних програм в Україні. У клініці працюють найкращі українські хірурги з величезним досвідом, які на сучасному обладнанні виконують найскладніші операції з високою точністю та безпекою для життя пацієнта. У сучасному хірургічному центрі «Оксфорд Медікал» у Києві є високотехнологічні операційні, реанімація із сучасним обладнанням моніторингу та підтримки життєдіяльності, комфортні палати з душовими кімнатами, якісним медичним сервісом, повноцінним харчуванням та Wi-fi, щоби пацієнти одужали та відновилися якнайшвидше та з максимальним комфортом.

3. Репродуктологія

Для пар, які мають проблеми з плануванням вагітності, «Оксфорд Медікал» пропонує сучасні методи діагностики та лікування репродуктивної функції у відділенні репродуктології. Професійні лікарі-репродуктологи спеціалізуються на лікуванні чоловічого та жіночого безпліддя за допомогою сучасних репродуктивних технологій.

4. Стоматологія

У стоматологічних клініках «Оксфорд Медікал» пацієнти можуть отримати стоматологічні послуги повного циклу, від професійної гігієни ротової порожнини до комплексного лікування та відновлення зубів. Це сучасні комфортні кабінети, новітнє обладнання та методи лікування зубів без болю та стресу.

5. Косметологія

Команда професійних лікарів-дерматологів та косметологів клініки турбується про красиву та здорову шкіру пацієнтів за інноваційними методиками та за допомогою найсучаснішого медичного обладнання преміум-класу. До послуг клініки також входить естетична медицина та пластична хірургія.

6. Невідкладна допомога

«Оксфорд Медікал» працює 24/7. Автомобілі швидкої допомоги клініки оснащені апаратами для проведення ЕКГ, кардіомонітором, апаратом для інтубації та штучної вентиляції легень, комплексом медикаментів для надання допомоги за гострих станів. Викликати швидку допомогу «Оксфорд Медікал» можна по Києву та в передмістя за коротким номером 2044.

Щоби дізнатися більше про медичну клініку та її послуги або зробити запис на прийом, можна зателефонувати за номером: 044 204 40 40. Співробітники клініки з радістю нададуть всю необхідну інформацію та допоможуть з усіма питаннями щодо спеціалізації лікарів, вартості послуг тощо.