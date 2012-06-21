У межах виконання завдань з розвитку аграрного сектору Кабінет Міністрів удосконалює програми його підтримки й розширює можливості агропідприємств, насамперед щодо доступу аграріїв до наявних фінансових ресурсів. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з питань розвитку агросектору.
Ключові напрями роботи — підтримка тваринництва, передусім створення нових комплексів і збільшення поголів’я, цільова підтримка фермерів, а також підтримка підприємств сільськогосподарського машинобудування з метою збереження та нарощування кількості робочих місць у цій галузі й забезпечення аграріїв якісною технікою вітчизняного виробництва.
«Найближчими тижнями маємо запустити в роботу програми підтримки, — щоб ми дійшли до кожного господарства в Україні і довели, як можна використовувати наявний ресурс», — окреслив перспективу глава уряду.
У контексті розвитку тваринництва учасники наради відзначили, що спектр інструментів підтримки нині доволі широкий: від безпосередньо бюджетної дотації на розвиток молодняка до запровадження ефективного кредитування створення нових тваринницьких комплексів з можливістю компенсації тіла кредиту і встановлення ефективної кредитної ставки. Умови застосування наявних можливостей гнучкі й залежатимуть від кон’юнктури ринку та запиту суспільства. Водночас цільові регуляції, які дадуть змогу зробити затребуваний фінансовий продукт доступним і ефективним, має бути сформовано вже до кінця січня.
«Головне, аби наприкінці 2018 року у нас були фонди й поголів’я, максимально збільшені, і насичений власною якісною продукцією ринок», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
А щодо підтримки фермерства Володимир Гройсман звернув увагу на необхідність якнайшвидшого опрацювання механізмів запровадження ефективного кредитування, механізмів компенсації вартості техніки — за умов придбання техніки для конкретного господарства, а також підтримки кооперативів.
«Таким чином ми запустимо механізми реальної виробничої підтримки. Але одночасно ми передбачаємо відповідальність фермера за чесну реєстрацію землі й худоби, — наполягає Володимир Гройсман. — Важливо не затягувати час. Всі постанови уряду має бути ухвалено до кінця січня. Ресурсів підтримки маємо достатньо».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»