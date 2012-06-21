Упродовж цього тижня члени Ради національної безпеки і оборони детально опрацьовуватимуть представлений на засіданні РНБО проєкт Стратегії національної безпеки України «Безпека людини — безпека країни» та подаватимуть пропозиції. Після цього РНБО знову збереться, аби затвердити документ, повідомляє Офіс Президента. Проєкт було презентовано у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі торік у грудні, де він отримав схвальну оцінку.
Як повідомив на засіданні Секретар РНБО Олексій Данілов, в основу стратегії покладено виборчу програму Президента, яку підтримала більшість населення країни. До підготовки проєкту долучалися Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також іноземні експерти.
«Ключові аспекти стратегії — людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпека. Кінцева мета її реалізації — утвердження вільної, заможної, безпечної країни, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності. Стратегія стане основою для розроблення інших документів стратегічного планування у сферах національної безпеки та оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхнього забезпечення», — зазначив Секретар РНБО.
За словами Олексія Данілова, йдеться про стратегії людського розвитку, воєнної, громадської безпеки та цивільного захисту, розвитку оборонно-промислового комплексу, економічної, екологічної, інформаційної безпеки, кібербезпеки, національної розвідувальної програми, зовнішньополітичної, державної безпеки, контррозвідки і боротьби з тероризмом.
Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проєкті визначено забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО), відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Реалізація цих пріоритетів забезпечуватиметься шляхом відновлення миру та державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення комплексу міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів «Крим — це Україна». Запропоновано вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ та напруги у двосторонніх відносинах.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»