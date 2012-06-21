Південнокорейські військові заявили, що КНДР знову провела два пуски нерозпізнаних снарядів з північнокорейської провінції Пхенан-Намдо у бік Японського моря.
Про це повідомляє агентство Yonhap.
У повідомленні йдеться, що південнокорейські військові продовжують відстежувати ситуацію в регіоні. У разі необхідності, усі військові знаходяться в стані бойової готовності. Даних про снаряди наразі немає.
Випробування нових ракет в Північній Кореї проходять з початку серпня. Так, 3 серпня КНДР підтвердила, що днем раніше випробувала нову ракетну систему. 16 серпня припинити пуски «невпізнаних снарядів» зажадала від КНДР канцелярія президента Південної Кореї.
25 серпня в Пхеньяні заявили про успішне випробування «нової надкрупної» ракети. Всі ракети були запущені в бік Японського моря. На запуски відразу ж відреагував уряд Японії, заявивши, що снаряди не дійшли ні територіальних вод, ні економічної зони країни.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»