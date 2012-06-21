Відкриття тематичної виставки «Блокпост пам’яті» розпочалося із презентації Книги пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України. У другій книзі увічнено імена загиблих героїв із Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської і Львівської областей, Автономної Республіки Крим і Києва. Книгу отримали родини загиблих, які живуть на Луганщині. Одночасно організатори представили й електронний варіант, що, на жаль, поповнюється новими прізвищами майже щодня.
«Проект, який презентували, покликаний зібрати якомога більше інформації про загиблих героїв з усіх областей України. Пам’ять про подвиг назавжди залишиться в наших серцях, а їхні імена — на сторінках історії України», — зауважила заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик. Вона нагадала, що нещодавно Державний архів Луганської області розпочав збирати усні історії та створювати колекції документів про учасників та свідків подій на сході України.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»