Цими днями оголошено кращу книжку року за версією ВВС-2017 у номінації «Дитяча література». Нею стала повість сумської письменниці Анни Коршунової «Комп і компанія».
На урочистій церемонії вручення відзнаки переможницю представив голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, який зазначив, що твір дитячого прозаїка із Сум завоював прихильність не тільки журі, а й численних юних читачів. Анна Коршунова входить до складу Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, вона автор книжок для наймолодших читачів, серед яких «Справжні друзі», «Фроська — кімнатна фея», «Пригоди лицаря Морквицаря», «Казкове місто Суми» та інші.
«Комп і компанія» також для дітлахів — сучасних і креативних, однак, як акцентовано у творі, жодна найсучасніша техніка не замінить вічних понять дружби, взаємовиручки і підтримки. За словами письменниці, ця нагорода — аванс для натхнення, щоб писати далі. До слова, повість неодмінно матиме літературне продовження, над чим авторка вже працює. Звання «Дитяча книжка року ВВС-2017» передбачає матеріальну винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті й право використання логотипу премії на подальших виданнях.