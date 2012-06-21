Унікальні композиції та артоб’єкти фентезі-парку «Нова Софіївка», відкритого влітку нинішнього року в Умані на Черкащині, й далі приваблюють жителів міста. І справді, парк стараннями місцевої влади та деяких народних депутатів став чудовим. Задоволені й наймолодші відвідувачі: тут з’явилися багатофункціональний дитячий майданчик, бібліотека та будиночок для дітей.
Проте не минуло й двох місяців, як уманчани помітили, що майно нового парку хтось починає псувати. Місцеві вандали не шкодують навіть дитячого майданчика. А нещодавно з будиночка-бібліотеки, що розташований поблизу, викрали частину книжок. Раніше малеча, побавившись на майданчику, долучалася до читання. Однак тепер вибору книжок фактично не лишилося. Зважаючи на ситуацію, всеукраїнський сайт новин «А ти знав?» розпочав акцію збирання книжок для бібліотеки в «Новій Софіївці». Уманчани пропонують зокрема додати до бібліотеки книжки про порядність, чесність та людську гідність.