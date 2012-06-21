1133 примірниками цікавих популярних книжок недавно поповнилися фонди Черкаської обласної бібліотеки для дітей. Їх придбано за кошти, надані в межах програми поповнення бібліотечних фондів області на 2018—2023 роки. Це перше за останні вісім років масштабне поповнення книжкового фонду бібліотеки за рахунок обласного бюджету. Книгозбірню вдалося збагатити найсвіжішими бестселерами українських та закордонних письменників, виданнями класиків, твори яких вивчають за шкільною програмою, і популярними серед дітей та підлітків історіями. Бібліотеку поповнила література, яка вийшла друкому у видавництвах «Школа», «Тези», «Знання», «Видавництві Старого Лева». Уже незабаром можна буде прочитати твори Наталії Щерби, Галини Вдовиченко, Сашка Дерманського, Надії Гербіш, Клауса Гаґерупа, Джеремі Стронґа, Ульфа Старка та інших авторів.
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