Для бібліотеки загальноосвітньої школи №29 у місті Привілля на Луганщині військові передали подарунки від видавничої групи «Основа» і видавництва «Ранок»: дитячу, методичну, художню літературу, розмальовки, зошити для творчої роботи, книжечки для найменших школяриків. Педагогічний колектив щиро дякував їм за турботу і звернув увагу на гарне оформлення, високоякісний папір, цупкі яскраві обкладинки та цікавий зміст друкованих видань.
Як повідомляє прес-служба групи цивільно-військового співробітництва міста Сєверодонецьк, учителі з радістю й гордістю провели військовим екскурсію в школі, розповіли історію закладу, вихвалялися музеєм, якому понад 40 років. Серед експонатів — шкільна форма середини минулого століття, парта з чорнильницею, рахівниця, перші калькулятори, букварики й багато іншого. Вони оповідають про минуле школи. Особливе місце в експозиції займає «Лист з минулого до майбутніх поколінь», який замурували на початку будівництва школи 1970 року. Дуже тепло і невимушено спілкувалися педагоги з офіцерами, яких запросили і надалі відвідувати їх.
для «Урядового кур’єра»