Вельми результативним видався минулий рік для власного кореспондента «Урядового кур’єра» у Сумській області заслуженого журналіста України Олександра Вертіля, який упродовж 2018-го видрукував три книжки. До його 60-річчя у сумському видавництві «Мрія» вийшли вибрані поезії «Геометрія вогню» з передмовою і післямовою Шевченківських лауреатів письменника Михайла Слабошпицького та народного артиста України Анатолія Мокренка.
Торік наприкінці грудня побачила світ книжка про видатну українську біатлоністку почесного громадянина Сум Олену Петрову «Срібний сніг», яка продовжила розпочату серію розповідей про славетних олімпійців краю. Торік вийшло друком друге доповнене видання «На гребені хвиль» про дворазового олімпійського чемпіона з греблі на байдарках і каное Олександра Шапаренка. А позаторік Олександр видав книжку про уславленого скорохода ХХ століття, учасника п’яти олімпіад, володаря чотирьох олімпійських нагород сумчанина Володимира Голубничого «20 кілометрів до тріумфу».
Світлана АНТОНОВА
для «Урядового кур’єра»