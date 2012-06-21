У містечку Коблеве, що в Березанському районі на Миколаївщині, підприємці та представники влади обговорили підготовку до відкриття курортного сезону в умовах послаблення карантину. Стало відомо, що ймовірно бази відпочинку будуть заповнені на 50% у зв’язку з обмеженнями під час прийому відпочивальників. Утім, курорт планують відрити 10 червня, а дитячі табори в Березанському районі — 22 червня.
На нараді зазначалося, що ситуація, пов’язана з COVID-19, диктує особливу санітарну підготовку туристичних об’єктів до прийому гостей та захисту населення від інфікування вірусом під час відпочинку. Голова Березанської райдержадміністрації Денис Мезенко зазначив, що цього року слід докласти максимум зусиль, щоб Коблеве та інші зони відпочинку в районі не стали вогнищами зараження.
Розроблено правила, яких мають усі дотримуватися. Підприємцям запропоновано розробити алгоритм дій у разі фіксації вірусу, сприяти викоріненню стихійної торгівлі та незаконних ринків. Дотримання півтораметрової дистанції, обов’язковий масочний режим у громадських місцях. Персонал теж має бути в масках, проходити щоденний температурний скринінг. Тим готелям, що пропонують відпочинок з харчуванням, потрібно організувати вживання їжі з урахуванням дистанціювання відпочивальників і ретельної дезінфекції. Якщо буде виявлено хвору людину, її слід ізолювати в окремому приміщенні, а всі контактні особи підлягатимуть обсервації. Фактично це означатиме закриття курорту або окремої бази відпочинку на карантин.
Про готовність охороняти безпеку відпочивальників розповіли поліцейські та рятувальники. У Коблеве будуть направлені додаткові сили з інших районів, залучена Національна гвардія. В першу чергу правоохоронці стежитимуть за дотриманням карантинних заходів, торгівлею, проводитимуть рейдові перевірки з протипожежної безпеки.
Глава спільноти підприємців Коблева Олег Боз висловив думку багатьох своїх колег про те, що на в’їзді до курортної зони необхідно розмістити установки з температурним скринінгом. Це дасть змогу не пропускати на курорт людей, у яких висока температура і які можуть інфікувати інших.
Окремо обговорили питання про обов’язкову для співробітників процедуру медичного огляду. Найчастіше люди приїжджали на бази з уже готовими медичними книжками, але зараз не можна бути впевненим, що людина дійсно проходила медогляд. Наслідки такої недбалості в цьому сезоні можуть бути катастрофічними. Підприємниця Анастасія Погосова, озвучуючи спільну думку, виступила з пропозицією проводити медогляд співробітників безпосередньо на базах. Тоді можна бути впевненим, що працівники свої довідки не купили. Причому фінансову сторону вирішення питання, а саме організувати приїзд мобільних бригад лікарів, підприємці готові взяти на себе.
Незважаючи на те, що багато курортних питань ще потребують вирішення та постійних консультацій, представники бізнесу та влади були одностайні — гості мають оздоровитися в умовах дотримання норм безпеки.