Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

У музеї книги та друкарства древнього Острога з’явився Шевченківський «Кобзар»… китайською мовою. Цей подарунок поповнив унікальну музейну колекцію «Кобзарів», найстарішим із яких вважається празький (1876 рік).

Ось так виглядає «Кобзар» китайською.

Видання Китайської академії каліграфії і живопису передав Тарас Голуб із Харкова через нашого краянина В’ячеслава Кондратюка.

«У 2015 році Україну відвідала делегація китайських художників, яка запропонувала видати «Кобзар» китайською, а вже 2016 року книга побачила світ. Це – перше видання «Кобзаря» китайською мовою в перекладі з українських джерел: попередні були з російських», – наголошують у музеї. До слова, вже незабаром колекцію можна буде побачити, не виходячи з дому, завдяки проєкту «Інтерактивний музей», який завершать до кінця року. Саме він став переможцем конкурсу Міністерства культури України «Малі міста – великі враження». Як зазначив віце-президент Китайської академії каліграфії і живопису Алан Юй, Тарас Шевченко належить Україні, а тепер – і Китаю. 