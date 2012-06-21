Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У музеї книги та друкарства древнього Острога з’явився Шевченківський «Кобзар»… китайською мовою. Цей подарунок поповнив унікальну музейну колекцію «Кобзарів», найстарішим із яких вважається празький (1876 рік).
Видання Китайської академії каліграфії і живопису передав Тарас Голуб із Харкова через нашого краянина В’ячеслава Кондратюка.
«У 2015 році Україну відвідала делегація китайських художників, яка запропонувала видати «Кобзар» китайською, а вже 2016 року книга побачила світ. Це – перше видання «Кобзаря» китайською мовою в перекладі з українських джерел: попередні були з російських», – наголошують у музеї. До слова, вже незабаром колекцію можна буде побачити, не виходячи з дому, завдяки проєкту «Інтерактивний музей», який завершать до кінця року. Саме він став переможцем конкурсу Міністерства культури України «Малі міста – великі враження». Як зазначив віце-президент Китайської академії каліграфії і живопису Алан Юй, Тарас Шевченко належить Україні, а тепер – і Китаю.