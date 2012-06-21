Листа з відповідними рекомендаціями оборонне відомство розіслало в регіони. «Інформую про кілька важливих моментів щодо проведення цього року призову на строкову службу. Тема надзвичайно важлива й така, що турбує багатьох. Від Міноборони направлено роз’яснювального листа на всі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році», — написав міністр оборони Андрій Загороднюк у Facebook.
У листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18- та 19-річним юнакам. Загороднюк зауважив, що це передбачено українським законодавством, а саме Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».
«Тож якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їхньою письмовою згодою. На час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій», — підбив підсумок урядовець.