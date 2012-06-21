Жителька Глухова Сумської області колекціонерка Ірина Колтакова представила новорічно-різдвяне зібрання в Національному заповіднику «Глухів». За її словами, впродовж чотирьох останніх років постійно виставляє колекцію дзвіночків тієї чи тієї тематики. Цими днями запропонувала відвідувачам музею археології 43 новорічно-різдвяні дзвіночки з різних країн — усі ексклюзивні в одному примірнику. Загалом у колекції Ірини Семенівни 2188 дзвіночків із 71 країни. Тобто складно назвати якусь, звідки б не мала дзвінкого привіту. Є навіть із Бразилії, Уругваю і Федерації Сент-Кітс і Невіс, які викликають захоплення і цікавість у відвідувачів. П’ять років тому Ірина Колтакова одержала посвідчення рекордсмена, її колекцію внесено до Національного реєстру рекордів України. Нині глухівка — єдиний представник України в Американській асоціації дзвонарів, яка об’єднує півтори тисячі колекціонерів з усього світу.
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