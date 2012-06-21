Приємні клопоти нині у працівників Недригайлівського краєзнавчого музею на Сумщині. У межах акції «Передай скарби музею» заклад одержав чимало цінних експонатів від сумчан — відомих колекціонерів: власника приватного музею «Причал Одіссея» Сергія Гуцана та художника, автора проєкту «Пантеон С» Костянтина Алєнінського. Тож завершують опис подарованого — давніх монет, прикрас, побутових речей, наконечників стріл, кінської збруї тощо, які стосуються різних історичних епох і насамперед часів Київської Русі. Як каже директор музею Іван Абаровський, духовні скарби — то безцінне надбання. І дуже приємно, що вони тепер будуть у зібранні недригайлівського закладу, а кожен відвідувач зможе ознайомитися і доторкнутися до давньої історії. До слова, окремі експонати свого часу виявили саме на території Недригайлівського району поблизу села Житєйське, що додає їм особливої географічної цінності. Як віддарунок працівники музею організували сумським гостям краєзнавчу подорож районом.
ДУХОВНІСТЬ