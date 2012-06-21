Національна служба здоров’я ще на початку минулого тижня розпочала оплачувати послуги лікарень за травень, що надають допомогу хворим на коронавірус. Кошти вже отримали обласні центри екстреної допомоги. Цього тижня — на початку наступного кошти буде виплачено повністю.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомила очільниця Національної служби здоров’я Оксана Мовчан.
Вона також нагадала в якому разі проводиться безоплатне тестування на коронавірус — лише за направленням лікаря, або якщо пацієнта спрямовано до стаціонару. В інших випадках тестування платне.
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