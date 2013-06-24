Пацієнти із симптомами грипу, COVID-19 або ГРВІ можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно. Наказ МОЗ від 04.02.2022 №233 «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках» пов’язаний з необхідністю безперервного надання меддопомоги й зменшенням частини навантаження на лікарів, каже заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Тобто в разі наявності симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

За підсумками такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) на період до п’яти днів, який стане основою для відкриття електронного лікарняного. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження терміну своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.