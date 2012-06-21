Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У соцмережах працівників Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги звинувачували в тому, що 25 січня вони довго їхали на виклик до пацієнта, який лежав непритомний на вулиці сержанта Смирнова. Як пояснив на пресконференції директор центру Ігор Фесун, було проведено ретельне службове розслідування. Медики справді не вклалися в передбачений інструкцією 10-хвилинний норматив, їхали 17 хвилин, але в цій ситуації зробили все можливе і врятували пацієнта.
За словами керівниці Черкаської станції швидкої медичної допомоги Наталії Боровик, на момент виклику жодної вільної бригади не було у зв’язку зі спалахами ГРВІ та грипу. На виклик виїхала фельдшерська бригада, яка першою звільнилася. Фельдшер поставила діагноз «гостре отруєння невідомою токсичною речовиною», почала надавати екстрену медичну допомогу і викликала лікарську бригаду. Вона й госпіталізувала 32-річного пацієнта у Третю міську лікарню.
— Як правило, в нічний час швидка допомога в Черкасах здійснює 65-95 виїздів, — зауважив Ігор Фесун. — Однак в останні дні виїжджаємо по 155-175 разів. У Черкасах повинні працювати 28 бригад, але насправді працює лише 16. До того ж, ми змушені часом виконувати функції сімейних лікарів: швидку допомогу часто викликають ті, кому просто ліньки сходити в поліклініку.
Роками медики нарікають на складну ситуацію у швидкій допомозі, брак фінансування, апаратури, автомобілів, низькі зарплати медпрацівників. Зараз, приміром, в області, за словами Ігоря Анатолійовича, бракує близько 300 працівників швидкої допомоги.