У травні у любителів нічного неба з'явиться можливість побачити Місяць разом із трьома яскравими планетами — газовим гігантом Юпітером, Сатурном і Марсом. Протягом тижня супутник Землі набжатиметься до кожної з ранкових планет.

«Урядовий кур’єр» дізнався, коли і як найкраще проводити спостереження.



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Місяць і тріо планет перед сходом Сонця

На ранковому небі 11, 12, 13, 14, 15 і 16 травня 2020 року Місяць і три яскраві планети — Юпітер, Сатурн і Марс — будуть сяяти поруч один з одним. Спостерігачі у всіх куточках Землі зможуть насолодитися цим неймовірним небесним видовищем до сходу сонця і зробити красиві фотографії.

З раннього-ранку понеділка, 11 травня, Місяць буде знаходитися ближче всього до блискучого Юпітеру. До речі, Юпітер — найяскравіша з трьох планет, а також четвертий за яскравістю небесний об'єкт після Сонця, Місяця і Венери. На небі Юпітер зазвичай світиться яскравим білим світлом. Золотистий Сатурн і червонуватий Марс продовжать цей парад планет.

Усі три яскраві ранкові планети буде видно неозброєним оком. Далекий Нептун розташується неподалік, але, щоб його побачити, вам знадобиться телескоп.

Зближення Місяця, Юпітера і Сатурна

Продовжуючи обхід планет, на ранковому небі з вівторка, 12 травня, Місяць опиниться ще ближче до блискучого Юпітера. У цей день до сходу сонця можна буде спостерігати тісне зближення трьох об'єктів — Місяця, Юпітера і Сатурна.

Цю небесну картину можна буде легко побачити неозброєним оком, проте бінокль допоможе вам розглянути різницю в кольорах Юпітера і Сатурна, а також насолодитися видами місячних пейзажів. Щоб поглянути на кільця Сатурна, доведеться взяти з собою телескоп. 17-18 травня Юпітер і Сатурн знову наблизяться один до одного на небі, на цей раз вже без Місяця.

Починаючи з вівторка, 12 травня, Місяць почне рухатися у напрямку до Марса.

Місяць зустрічається з Марсом

З раннього-ранку 14 і 15 травня Місяць можна буде знайти поруч з Марсом. Місяць наблизиться на мінімальну відстань до Червоної планети рано вранці 15 травня. Пара розташується в сузір'ї Водолія і буде доступна для спостереження неозброєним оком при ясному небі.

Юпітер і Сатурн все ще будуть знаходитися у тій же частині неба, продовжуючи створювати чарівну небесну картину.

Місяць і ранкові планети: знову разом

Остання можливість побачити Місяць, Юпітер, Сатурн і Марс близько один до одного на ранковому небі в травні можна буде 16 травня. У цей момент Місяць опиниться з іншого боку лінії з трьох планет, неподалік від Марса.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»