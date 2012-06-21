До кінця листопада з Черкащини до Збройних сил відправлять близько 500 осіб. План призову вже виконали на понад 80 відсотків. Щотижня в середньому від області до військових частин відправляють 70—80 осіб. Переважна більшість строковиків нестимуть службу в ЗСУ, понад сотня — у лавах Нацгвардії та ще 20 — у Державній спеціальній службі транспорту. Такі дані навів обласний військовий комісар Євген Курбет.
Чи всі проблеми з призовом на службу розв’язано? Нині в області на обліку військкоматів перебуває 30 тисяч чоловіків. Однак цієї осені за викликом не з’явилося понад 13 тисяч осіб. До адміністративної відповідальності притягнуто майже 400 призовників та 23 посадові особи, які відповідають за організацію та ведення їх обліку, — сільські голови, керівники підприємств, секретарі сільрад. Без поважних причин не з’явилися на відправку 12 призовників. Матеріали щодо них передано правоохоронним органам для порушення кримінальних справ. За ухилення від призову на строкову службу їм загрожує позбавлення волі до трьох років.
«У нас повністю відпрацьовано систему дій, кожен районний військкомат належно виконує свою роботу, — говорить посадовець. — Однак є певні проблеми з ухилянням від призову. Зокрема, частішають випадки трудової міграції юнаків призовного віку, зміни місця проживання, коли навіть близькі не можуть назвати їхнього місця перебування, порушення правил реєстрації місця проживання та вчинення нетяжких злочинів. Наприклад, хлопець може демонстративно викрасти велосипед, злити на автостоянці бензин. За цими фактами порушуються відповідні провадження. Однак усі ці питання слід вирішувати шляхом запровадження змін у законодавстві».
Водночас Євген Курбет звернув увагу на проведення роботи з оповіщення призовників про початок призову. Цьогоріч розголосу набули випадки проведення «призовних» рейдів на Львівщині та Київщині. На Черкащині таких рейдів не проводили, запевнив комісар. До оповіщення традиційно залучають представників військкоматів, працює спеціальна призовна комісія під головуванням профільного заступника голови ОДА.
Загалом проведення рейдів треба розглядати комплексно. З огляду й на правомірність поведінки юнаків, які ігнорували виконання свого військового обов’язку. Головна мета таких рейдів — не спіймати двох-трьох призовників, а показати всім, що в Україні — неспокійно, що відбувається призов і кожен, окрім прав, має ще й обов’язки.
Для організації комплексного призову незабаром розпочне роботу Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних. У військкоматах введено посаду його оператора. Робота реєстру допомагатиме і веденню військового обліку, і плануванню, і виконанню заходів мобілізації, прийняттю на військову службу за контрактом.
«Роботу у військкоматах буде організовано за прикладом ЦНАПів і за принципом «єдиного вікна», – пояснив офіцер. — Самі ж комісаріати наступного року буде реформовано в територіальні центри комплектування й надання соціальних послуг. Пілотний проект зараз упроваджується на базі Чернігівського обласного комісаріату, там відпрацьовують нові штати та підходи. Основну увагу приділяють рекрутингу й рекламно-агітаційній роботі».