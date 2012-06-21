Круглий стіл «Запоріжжя — тисячолітнє місто за порогами» відбувся в обласному краєзнавчому музеї за участі представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадських організацій, творчих спілок, науковців, музейників. Ініціювали захід обласна організація Національної спілки краєзнавців, члени тимчасової робочої комісії Запорізької міськради з уточнення дати заснування міста за підтримки облдержадміністрації.
Присутнім нагадали, що 2014 року голова тимчасової робочої комісії з уточнення дати заснування Запоріжжя оприлюднив дату першого поселення на території сучасного міста. Це 952 рік. Тобто цього року запоріжці мали б відзначати 1065-річчя. Директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Владислав Мороко наголосив на перевірці датування й інших міст та селищ області, а також напрацюванні плану спільних дій з громадськістю щодо популяризації тисячолітньої історії міста за порогами.
— Ця дискусія триває не перший рік, — зазначив він. — Справжній вік нашого міста — не тільки історичний здобуток, це також туристична привабливість регіону. Що старіше місто, то більшу історичну цінність воно має. В архівних документах знайдено старіші письмові згадки про місто, ніж вважали досі.
Голова обласної організації Національної спілки краєзнавців Олена Денисенко ознайомила учасників зібрання із започаткованими спілкою проектами «Запоріжжя — тисячолітнє місто за порогами» та «Історія Запорізького краю: міста і села». Вона закликала присутніх до участі в них.
Доктор історичних наук Федір Турченко акцентував на тому, що з’ясування правдивої дати заснування населених пунктів краю у зв’язку з агресією Росії набуло особливої актуальності. Лише спільними діями науковців, політиків, влади та громад можна утвердити історичну правду про заселення півдня України з прадавніх часів.
Учасники засідання обговорили питання ролі острова Хортиця в історії міста Запоріжжя, який тільки починає відкривати свої історичні таємниці, зокрема козацької доби, роль козацьких зимівників в історії заселення Запорізького краю й території обласного центру тощо.