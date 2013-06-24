В епоху інтернету важлива не його наявність, а саме швидкість з’єднання. Тому коли потрібен інтернет Львів пропонує уточнити цей параметр у провайдерів. Він відіграє дуже важливу роль. Найкращий спосіб – послуга від компанії Київстар. Вона гарантує високу швидкість, якої вистачить для вирішення будь яких задач.

Перед поїздкою в подорож

Щоб не сумувати під час подорожі, користувачі зберігають на жорсткому диску ноутбука або в пам’яті смартфона кінофільми. Один фільм в хорошій якості займає на диску майже 2 ГБ. При достатній швидкості підключення до мережі фільм можна скачати за короткий час.

Часто доводиться скачувати цілі сезони серіалів, на що також витрачається чимало часу. Швидкості домашнього інтернету від Київстар буде цілком достатньо для швидкого скачування будь-яких кінофільмів чи програм.

Для всіх членів родини

Якщо в сім’ї 5-6 осіб, і кожен користується гаджетом, то це призводить до падіння швидкості в мережі. В одній родині може бути:

♦ комп’ютер;

♦ кілька ноутбуків;

♦ смартфони;

♦ планшети.

Якщо до вас прийшли гості, і теж використовують гаджети, то часто навіть відкрити електронну пошту неможливо через велике навантаження. Використання швидкісного з’єднання дозволяє забути про такі незручності.

Для роботи

Якщо потрібно завантажити на сайт відеоматеріали, то зручніше використати саме швидкісний інтернет. Блогери, журналісти, фотографи потребують саме високої швидкості.

IT-сфера – одна з найбільш високооплачуваних в Україні. Інколи доводиться керувати віддалено комп’ютерною мережею або десятками фахівців. Тільки висока швидкість підключення гарантує успіх в роботі.

Для розваг

Любителі комп’ютерних ігор також зацікавлені в швидкості підключення. По-перше, вона гарантує комфорт під час онлайн-гри: кількість кадрів на секунду не просідає. По-друге, сучасні онлайн-ігри можуть мати об’єм 20 ГБ та навіть більше.

Враховуючи невелику вартість абонплати та додаткові сервіси від компанії Київстар, варто підключити швидкісний інтернет. Серед таких пропозицій: різноманітні тарифи, онлайн-телебачення та інші бонуси.

Віктор АБДУЛЕНКО

для "Урядового кур'єра"