У серпні Місяць зблизиться з чотирьма планетами. При безхмарній погоді це явище можна буде спостерігати на всій території України. Найкращі умови будуть на півдні країни.
21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня - з Марсом, 27 серпня - з Нептуном, а 31 серпня - з Ураном, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Спостерігати зближення планет можна буде через годину після заходу сонця при ясній, безхмарним погоді.
У період з 11 по 14 серпня українці мали змогу спостерігати за метеоритним потоком Персеїди, відомим як зорепад.