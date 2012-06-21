Магнітні бурі – звичне для всіх явище природи, при якому відбувається сильне коливання магнітного поля Землі, викликане підвищенням сонячної активності. У січні 2018 року магнітні бурі очікуються з 13, 14 та 20 січня.
Магнітні бурі – це справжнє пекло для метеозалежних людей. У певні дні, через підвищення сонячної активності, відбувається сильне коливання магнітного поля Землі. Метеозалежні люди в цей період часто скаржаться на головний біль, перепади тиску, неприємні відчуття в районі серця.
За прогнозами метеорологів, геомагнітна обстановка в січні буде досить спокійною. Магнітні бурі очікуються 13 січня. Також невеликі коливання магнітосфери очікуються 14 і 20 січня. Однак, не варто забувати, що вкрай чутливі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, перепади тиску і інші неприємні симптоми за кілька днів до початку самих бурь.
За прогнозами метеорологів, геомагнітна обстановка в січні буде досить спокійною. Магнітні бурі очікуються 13 січня. Також невеликі коливання магнітосфери очікуються 14 і 20 січня. Однак, не варто забувати, що вкрай чутливі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, перепади тиску і інші неприємні симптоми за кілька днів до початку самих бурь.
Що потрібно робити під час магнітних бурь
Щоб допомогти собі пережити магнітні бурі з мінімальним збитком, пийте якомога більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляйте на свіжому повітрі . Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.
Чого не варто робити під час магнітних бурь
Не варто під час магнітних бурь перевтомлювати себе в спортзалі, нервувати або недостатньо сну. Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовся від жирної і важкої їжі, уникати продуктів, що сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).