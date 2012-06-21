Компанія Toyota вважає, що до 2050 року в світі припиниться продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згорання.
Про це йдеться в повідомленні глави відділу передових досліджень і розробок японського автовиробника Сейго Кузумакі.
«Ми очікуємо, що до 2050 року викиди вуглекислого газу автомобілями скоротяться на 90% в порівнянні з 2010 роком і в першу чергу це буде досягнуто тим, що до цієї дати припиниться продаж машин з двигунами внутрішнього згоряння, – зазначив пан Кузумакі. - Виробництво автомобілів з ДВЗ завершиться вже до 2040 року, а з того моменту бензинові і дизельні мотори залишаться тільки у вигляді складової гібридних силових агрегатів».
У компанії відзначають, що гібридні автомобілі залишаться у виробничій лінійці автовиробників, але при цьому основну роль до 2050 року будуть грати електромобілі.