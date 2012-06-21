Відділ новин «Урядового кур’єра» БЕЗПЕКА. «Через недоліки об’єктів дорожньої інфраструктури маємо значні людські та матеріальні втрати від ДТП. Аудит безпеки автомобільних доріг буде обов’язковим на міжнародних і національних автомобільних дорогах. Його здійснюватимуть на всіх стадіях: від проєктування до введення в експлуатацію дороги. Це дасть змогу проєктувати й будувати безпечні шляхи та зменшити кількість соціальних і матеріальних втрат від ДТП. Ми прагнемо європейського рівня безпеки в Україні», — так міністр інфраструктури Владислав Криклій відгукнувся на ухвалення вчора Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг».
Закон імплементує положення директиви 2008/96/ЄС Європейського парламенту та ради від 19.11.2008 р. «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури».
Важливого визначення у правовому полі набуває поняття аудиту безпеки автодоріг як незалежного, системного, технічного та детального оцінювання впливу проєктних рішень на їх безпеку, що здійснюється на всіх стадіях проєктування та введення в експлуатацію об’єкта. Перевірку безпеки проводитимуть не рідше, ніж раз на три роки. А порядок проведення аудиту безпеки визначатиме Мінінфраструктури.
Обов’язковий аудит розпочнеться з 2021 року для міжнародних доріг та з 2022-го — для національних. Цей час потрібен для підготовки кваліфікованих аудиторів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Створюється система підготовки аудиторів, встановлюють вимоги до них. Сертифікацію здійснюватимуть суб’єкти, акредитовані у відповідній галузі згідно із Законом «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».
До запровадження обов’язкового аудиту перевірку безпеки автомобільних доріг зможуть здійснювати особи, котрі мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автодоріг, чинний у країнах ЄС.
Аудит забезпечить проєктування безпечних доріг і запобігання вірогідним місцям концентрації ДТП; впровадження досконалих стандартів та процедур безпеки автошляхів; зменшення соціальних і матеріальних втрат від ДТП.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»