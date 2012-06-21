При згадці «динозавр» ми найчастіше уявляємо собі величезного грізного хижака з повною пащею гострих як бритва зубів. Як би там не було, згідно зі статтею, опублікованою на порталі livescience.com, ми можемо дуже помилятися з приводу зовнішнього вигляду деяких представників древньої фауни. Так, один з таких прикладів дивної дії еволюції прекрасно адаптувався до сучасних кліматичних умов, обзавівся яскравим забарвленням і оперенням, маючи лише п'ятисантиметрові розміри. Іншими словами, найменший динозавр у світі – це колібрі!
Птахи – одна з ліній динозаврів, яка випадково збереглася до теперішнього часу. Вважається, що найменшою птахом на планеті є бджолина колібрі (Mellisuga helenae), що мешкає на Кубі. За даними Національного товариства National Audubon Society, ці крихітні пташки довжиною трохи більше 5 сантиметрів і вагою менше двох грамів часто помилково приймаються за бджіл.
Можливим предком сучасних колібрі може бути 70-сантиметровий динозавр Mahakala omnogovae, скелет якого був знайдений в 2007 році в монгольській пустелі Гобі. Відомо, що динозавр жив у крейдяному періоді майже 80 мільйонів років тому, і своїми розмірами міг позмагатися хіба що з рослиноїдним мікропахіцефалозавром, який також мав аналогічну довжину.
Одним з найменших динозаврів, що жив на нашій планеті, є так званий Йі Ци – пернатий динозавр з Китаю з перетинчастими крилами, схожими на крила кажана. Мініатюрна істота важила усього лише близько 380 грамів і була найближчим родичем ще більш меншого динозавра Ambopteryx longibrachium. До слова, цей вид також мешкав в Китаї і мав близько 32 сантиметрів в довжину і важив майже 306 грамів.
Іноді невеликі розміри скам'янілостей можуть ввести вчених в оману. Так, коли в 1970-х роках археологи виявили кістки крихітного динозавра, знахідка спонукала дослідників назвати викопну тварину «мишачою ящіркою». Однак вчені були дуже здивовані, коли через деякий час були знайдені гігантські версії цього динозавра! Вага в дорослому вигляді досягала 113 кілограмів.
Інший тип крихітних динозаврів показав своє існування скоріше слідами, ніж залишив скам’янілі рештки. У 2018 році міжнародна група дослідників виявила крихітні сліди динозаврів у південнокорейській провінції Цзінджу, які датувалися 110 мільйонами років; кожен слід було довжиною всього 1 сантиметр, що натякало на вкрай невеликі розміри динозаврів, що залишили їх – не більш сучасного горобця. Однак все ще залишається невідомим, чи були знайдені міні-динозаври зрілими особами або ж були дитинчатами якогось ще невідкритого вченими виду древніх хижаків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»