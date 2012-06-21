У Черкаському художньому музеї відкрилася персональна виставка молодої черкаської художниці Христини Шинкарчук «Це мій колір». Вона представила на розсуд шанувальників 33 роботи.
Христина закінчила черкаський художньо-технічний коледж за фахом майстра декоративно-прикладного мистецтва. Уже 11 років професійно займається писанкарством. І саме завдяки неабияким успіхам у народно-прикладному мистецтві молода майстриня стала відомою у середовищі титулованих колег. Виставка «Це мій колір» свідчить про те, що вона не зупиняється у творчих пошуках і прагне розвиватися.
Картини, об’єднані в добірку «Це мій колір», писала протягом трьох років. Це підсумок цікавого творчого експерименту, адже художниці довелося відійти від мініатюрної сферичної поверхні яйця і застосовувати у творчості вже інші, більші площини.
Ескізів вона не робить. Її надихає творення. Саме воно вводить її у світ кольору, який вона відчуває, ніби десь глибоко в серці відбувається вулканічна робота, де її емоції, враження й думки переплавляються у барви, відтінки, тони. Вони живі, рухливі, ними намагається передати на полотні емоції. Про справжні властивості кольору вона дізналася, коли почала займатися йогою.
— Коли малюю, то завжди на рівні підсвідомості відчуваю вібрацію. Завжди добре знаю, чому обрала саме такий колір, а не інший. Знаю, яким він має бути в тій чи іншій картині. Є кольори, які мені зовсім не притаманні. Дуже люблю жовтий та жовтогарячий, а коли починаю писати фіолетовим або помаранчевим, відчуваю, що це не моє, — розповідає Христина. — Але головне правило, якого завжди дотримуюся, — добиватися лише позитиву, радості. Коли несу позитивну енергію людям, то сподіваюся, що роблю Всесвіт кращим. Колір для мене — як казковий клубочок, що рухається стежинкою життя, а я просто йду за ним.